Calciomercato Salernitana, sarà Thorsby l’erede di Ederson

Iervolino all’inizio voleva fare di tutto per non privarsene. Ma alla fine, vista l’offerta irrinunciabile e l’aggiunta del cartellino di Lovato, la Salernitana ha deciso di cedere Ederson all’Atalanta. Dopo soli sei mesi, il brasiliano era diventato un giocatore imprescindibile nell’undici titolare granata. Per questo motivo, la prima vera missione di Morgan De Sanctis sarà quella di trovare il giusto erede, in questa sessione di calciomercato della Salernitana.

Il giocatore individuato dal neo Ds granata è quello di Morten Thorsby, classe ’96 in forza alla Sampdoria. In questo momento infatti, De Sanctis e la dirigenza blucerchiata stanno discutendo del trasferimento del norvegese in un hotel milanese. I liguri chiedono ai granata 7/8 mln per potersi privare del proprio centrocampista, trasferimento che quindi pare essere in dirittura d’arrivo. Dubbi solo sulla volontà del giocatore, che sembrerebbe preferire un’esperienza in Bundesliga piuttosto che trasferirsi in Campania. La Salernitana intanto ha fatti la sua mossa, e aspetta di chiudere un altro colpo dopo Lovato e Botheim.

Possibilità Bonazzoli

Oltre al trasferimento di Morten Thorsby, la Salernitana non intende mollare nemmeno il discorso Bonazzoli. L’ex Inter e Torino è ancora un giocatore tesserato del club ligure, e dopo la grande stagione dell’anno scorso, i campani hanno tutte le intenzioni di riportare l’attaccante a Salerno.

Anche se De Sanctis ha espresso più volte i suoi dubbi sulla volontà della giovane punta, il club non intende avere rimpianti e continua a provarci. La salvezza conquistata all’ultima giornata è frutto anche e soprattutto grazie ai suoi gol, e Bonazzoli sarebbe l’attaccante perfetto per chiudere il reparto offensivo in questa sessione di calciomercato per la Salernitana.