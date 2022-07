Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 7 Luglio 2022: Cancro affaticato

Ariete Siete molto spaesati, sulle spine per una risposta che non arriva. Questo è un anno che porterà novità, forse già ci sono state delle belle occasioni a giugno però se avete lanciato tante proposte non potete pretendere che tutte andranno a buon fine. Ci vorrà un po’ di pazienza almeno fino alla metà di questo mese. Attenzione nei rapporti interpersonali.

Toro I Toro devono avere la certezza di essere amati, in questo periodo chi si è sposato da poco è contento ma vorrebbe essere più protagonista della vita del partner, a volte vi lasciate coinvolgere dalle relazioni occasionali che poi non riuscite a tenere nel tempo. Se invece c’è la persona giusta al vostro fianco potreste anche fare il grande passo. Emozioni che tornano in una giornata comunque positiva.

Gemelli Oroscopo importante per le relazioni, per le amicizie e gli incontri. C’è una grande voglia di rimettersi in gioco, attenzione però in alcuni rapporti e nella professione con il segno dell’Ariete e del Cancro. Possono nascere ambiguità che andrebbero risolte al più presto.

Cancro Un’altra giornata di piccoli pensieri, in questi giorni pensate e sentite che sarebbe opportuno cambiare vita, dovete solo portare avanti le cose in cui credete, potreste anche decidere di iniziare un nuovo percorso. Giornata un po’ faticosa.

Leone I nati sotto il segno del Leone dovrebbero utilizzare questo giovedì per dire tutto quello che pensano, meglio evitare di sollevare problemi soprattutto in amore. Le giornate di venerdì e sabato saranno un pochino pesanti, poi domenica grande recupero. Cercate di non dare retta alle provocazioni, non date spazio a chi vorrebbe farvi saltare i nervi.

Vergine Per i nati sotto il segno della Vergine i prossimi giorni sono importanti. Proprio venerdì avremo un oroscopo utile, per i sentimenti rimandiamo tutto alla seconda parte di Luglio perché ci sono delle divergenze da colmare causate dal destino. Mercurio è tornato favorevole quindi i progetti di lavoro sono importanti.

Bilancia Giornata che potrebbe essere ispirata per i nati del segno. Se non fate qualcosa che vi appaga sensi e vista e anche il vostro cuore, voi non state bene. Avete proprio bisogno di un po’ di tranquillità dopo un periodo pesante vissuto in primavera inoltrata.

Scorpione Ecco tre giorni importanti per vivere delle intuizioni e questa capacità può rivelarsi utile anche in amore. Da qui a sabato avrete una sorta di luce nella vostra vita che vi guiderà verso qualcosa di bello e importante. Le intuizioni che arrivano potranno essere utili, preparatevi fin da questo giovedì.

Sagittario Non perdete l’occasione di sviluppare un progetto per le prossime settimane. In amore questo resta un oroscopo un po’ blando. State concedendo troppo tempo e spazio alle vostre preoccupazioni.

Capricorno Siete determinati a fare bene e a ottenere grandi risultati. Vedrete che saprete togliervi belle soddisfazioni. Non perdete fiducia in ciò che sentite e in chi amate. Il consiglio è quello di seguire il vostro istinto.

Acquario Gli impegni in questo periodo sono tanti e state trascurando il partner in maniera non irrilevante. Attenti perché a lungo andare potrebbe causare disagi nella coppia.