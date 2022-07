Un Posto al sole anticipazioni puntata di oggi, 6 luglio

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 6 luglio in onda su Rai 3

Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda questa sera, 6 luglio 2022, alle 20:45, il nuovo episodio della nota soap di Rai 3. Ecco cosa succederà. Diego ha scoperto Raffaele ed Elvira in atteggiamenti intimi. Ha iniziato quindi a pensare che suo padre abbia una relazione extraconiugale con la mamma di Samuel, visto tutti gli indizi che ha raccolto. Il ragazzo però comincerà a capire di aver preso un abbaglio. Suo padre non è strano per via di Elvira ma c’è qualcos’altro che bolle in pentola e ha intenzione di scoprire cosa.

Raffaele ha implorato Viola di mantenere il suo segreto. Nessuno, soprattutto non Nicotera, deve scoprire che Valsano ha preso di mira il portiere e la sua famiglia. La Bruni ha accettato di accontentare il suo patrigno ma a caro prezzo. La ragazza, infatti, mentirà al marito, spudoratamente e facendogli credere che tutto vada più che bene. Le cose però potrebbero farsi piuttosto complicate e rendere la situazione più pericolosa che mai.

Franco ha accettato di aiutare Nunzio e cercherà di procurargli i documenti falsi, che gli serviranno per lasciare l’Italia. Il Boschi però non sarà entusiasta. Nonostante abbia promesso di dar loro il suo supporto, Franco cercherà comunque di far cambiare idea ai due ragazzi. La fuga non è la soluzione migliore e li costringerà a stare lontano dai loro cari. Intanto tra Riccardo e Michele continua a esserci tensione. Al Saviani proprio non va giù il fidanzato di sua figlia.

