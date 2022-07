Finita la storia d’amore tra Alex e Cosmary di Amici

Tra i due ex concorrenti di Amici, Alex e Cosmary, è finita: i due si sono lasciati. Ieri l’annuncio sui social di lei

E’ finita la storia d’amore tra Alex e Cosmary, ex concorrenti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Un amore nato tra i banchi di scuola, che non avrà retto la distanza. Lei è infatti attualmente impegnata con Battiti Live, essendo parte del corpo di ballo. Lui, invece, è in giro per l’Italia con un mini tour di concerti e firma-copie.

L’annuncio della fine della loro storia è arrivato nella serata di ieri, quando l’ex ballerina di Amici ha pubblicato un lungo testo nelle sue storie Instagram. Queste le sue parole dopo che già negli scorsi giorni aveva parlato di alcune difficoltà tra lei e Alex:

“Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”.

Non ci sono state dichiarazioni da parte di Alex, invece, che ha preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa. Inoltre, che tra Alex e Cosmary le cose fossero un po’ complicate si vedeva già durante il programma, però una volta finito sembrava che le cose potessero davvero funzionare, come per Sangiovanni e Giulia. Cosmary è stata addirittura la prima persona che Alex ha visto dopo la finale, ma si vede che forse era tutto un fuoco di paglia.