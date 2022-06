Sangiovanni: ecco le date dei suoi concerti

Dopo il grande successo del tour nei club, con 11 date a maggio che hanno registrato tutte il sold out, a grande richiesta SANGIOVANNI è pronto a tornare live per il suo “CADERE VOLARE LIVE 2022”. Scopriamo, insieme, le date dei suoi concerti.

Di seguito il calendario di “CADERE VOLARE LIVE 2022”:

7 luglio – Pordenone – Pordenone Live 2022

– Pordenone Live 2022 8 luglio – Mantova – Mantova Live 2022

– Mantova Live 2022 10 luglio – Ferrara – Summer Vibez

– Summer Vibez 14 luglio – Morrovalle (MC) – Morro Festival

– Morro Festival 16 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival

– Collisioni Festival 20 luglio – Bergamo – NXT Station

– NXT Station 23 luglio – Bellinzona – Castle on Air

– Castle on Air 28 luglio – Rosolina Mare (RO) – Rosolina Beach Festival

– Rosolina Beach Festival 29 luglio – Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

– Piazza Garibaldi 4 agosto – Follonica (GR) – Summer Nights Festival

– Summer Nights Festival 5 agosto – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

– Castiglioncello Festival 7 agosto – Asiago (VI) – Asiago Live

– Asiago Live 23 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

– Oversound Music Festival 25 agosto – Ragusa – Piazza Libertà

– Piazza Libertà 27 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Festival

– Sotto il Vulcano Festival 28 agosto – Campofelice di Roccella (PA) – Arena del Mare

– Arena del Mare 30 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

– Roccella Summer Festival 2 settembre – Prato – Estate Pratese

– Estate Pratese 4 settembre – Cremona – Piazza Duomo

Le parole di Sangiovanni

“La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza ”-dichiara il cantante.

Sangiovanni: ecco i suoi singoli