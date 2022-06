Calciomercato Serie A: Roma su Frattesi, Verona in rivoluzione

Giorni di calciomercato intensi tra trattative, incontri e accordi che sbocciano o saltano. Tra le squadre più attive c’è sicuramente il Monza, che dopo gli assalti a Cragno, Ranocchia, Candreva e Sensi prova a raggiungere l’intesa con Marlon, difensore dello Shakhtar Donetsk.

Tanta carne sul fuoco anche per il Verona. Dopo aver ingaggiato Roberto Piccoli, il quale sosterrà oggi la prima parte delle visite mediche, gli Scaglieri hanno chiuso l’accordo per il trasferimento di Thomas Henry dal Venezia e di Milan Djuric dalla Salernitana che va a completare un reparto offensivo pieno di centimetri.

Anche la Roma continua a muoversi in ottica calciomercato. Frattesi resta un obiettivo e anche il calciatore è intenzionato a tornare nel club nelle cui giovanili è cresciuto. I giallorossi però non intendono pagare più di 12-13 milioni, inserendo anche un giocatore come contropartita. Il Sassuolo ha già abbassato le proprie pretese da 35 a 20 milioni di euro. Dunque c’è ancora da lavorare per arrivare alle cifre proposte dalla Roma.

C’è poi l’Empoli che ha trovato il sostituto di Kristjan Asllani, trasferitosi all’Inter. Al suo posto arriverà il regista-mezzala 26enne Marin.

Attiva anche la Cremonese, una delle neopromosse di questo anno, che sta per annunciare il ritorno del trequartista Zanimacchia a titolo definitivo. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche il portiere Radu dall’Inter e il difensore centrale Chiriches dal Sassuolo, entrambi in prestito. Trattative quasi concluse, inoltre, con la Roma per il difensore Calafiori e il centrocampista Milanese.