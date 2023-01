Calciomercato, gli ultimi aggiornamenti dalla Serie A

Tempo di acquisti e cessioni in Serie A con la sessione invernale di calciomercato ormai ben avanzata.

La news più calda riguarda sicuramente la Roma: Nicolò Zaniolò è sul mercato. Il rapporto tra il giovane e i giallorossi è ormai giunto al capolinea. Sulle tracce di Zaniolo c’è il Tottenham, ma il club capitolino non ha intenzione di accettare proposte al di sotto dei 40 milioni. A fare poi concorrenza al club londinese ci sono anche West Ham e Newcastle.

Sul fronte Inter proseguono i lavori per il rinnovo di Skriniar, che ha bloccato le trattative per il prolungamento con il club nerazzurro e ha respinto l’offerta del club meneghino. Pronto alla partenza invece Dumfries se arriva l’offerta giusta. In entrata, invece, sono stati avviati i sondaggi per Scalvini dell’Atalanta.

In casa Juventus resta bloccata la trattativa per il rinnovo di Rabiot. Intanto risuona sempre più forte la voce che vedrebbe De Paul in bianconero, complice anche una situazione complicata a Madrid dove l’ex Udinese sembra essere scontento.

Sull’altra sponda di Milano, quella rossonera, Bakayoko non trova spazio. Il centrocampista sarebbe fuori anche dai piani del Chelsea ma non vuole accettare l’offerta dell’Adana Demirspor. Leao, invece, ha chiesto al Milan di abbassare la clausola rescissoria da 150 milioni di euro a 80.

Il Napoli è sempre più vicino all’arrivo di Gollini. L’ex Atalanta sarà il secondo di Meret e rientrerà nello scambio che porterà Sirigu a Firenze.

A proposito di Fiorentina, quest’ultima ha rifiutato 35 milioni dal Leicester per Nico Gonzalez. La Salernitana, dopo la vicenda dell’esonero e ritorno dell’allenatore Davide Nicola, si concentrano sul calciomercato. I granata vogliono Colley della Sampdoria e Henry del Verona.