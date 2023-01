Oroscopo Branko Venerdì 20 Gennaio 2023: Acquario splendente

Ariete Ci saranno importanti incontri col sole in acquario. Migliorano i rapporti costituiti. È fantastico questo cielo per voi con luna in capricorno. Il sole in amore, vi farà trovare un po’ sottomessi: non c’è nessun problema, tutti siamo sottomessi quando c’è l’amore.

Toro Prima delle nevicate nel mese dell’Acquario, avrete possibilità di avere una fortunata luna in Capricorno. Affare e amore chiudono in attivo il mese e vi permettono di impostare iniziative ambiziose pensando le prossime 4 settimane. Soprattutto a marzo quando Saturno dopo il giorno 7 sarà positivo.

Gemelli Avreste diritto a più riposo. Marte vi dà più grinta ma vi stanca. Da oggi le stelle lavorano ancora di più per voi: giornate più produttive con Sole e Saturno nell’Acquario, avrete sorprese come i soldi e una sosta in amore. Risolvete questioni mediche e legali.

Cancro Dopo un mese di sole contro insieme a Mercurio, ci sono state delle prove per voi. Il sole va in un’altra impostazione: può essere l’inizio del vostro anno nuovo professionale: sarete liberi dalle pressioni del sole. Evento che vi renderà più forti agli occhi dei concorrenti.

Leone Meglio arrivare alle soluzioni in famiglia per via di diplomazia astuta. L’amore può essere ingovernabile a causa dal Sole, da Saturno, da Venere in opposizione. Periodo stressante che non esclude passi in avanti.

Vergine La giornata arriva con il richiamo dell’amore. Siete chic nel vostro stile. Quei paté d’animo piano piano se ne vanno con l’arrivo del mese dell’Acquario. Conoscete nuovi ambienti in previsione di Saturno in Pesci

Bilancia Il Sole esce dal Capricorno. Meglio essere un po’ superstiziosi. Vedrete questa Venere che faciliterà i rapporti in famiglia, soprattutto tra sorelle.

Scorpione Segnali di crisi in qualche collaborazione. Saturno contro e ancora più contro con l’arrivo del Sole: sarà complicato per i giovani e chi va per gli “-anta”. Quest’ultimi saranno più vicine ad un clamoroso cambiamento come l’andare in pensione.

Sagittario Realizzazioni a lunga portata: in queste 4 settimane dell’Acquario potreter realizzare immediatamente i progetti e impostare i prossimi mesi per tutto l’anno. Il 7 marzo arriverà Saturno contro, quindi attenzione. Non soltanto gratifiche economiche, tutto sarà scritto nero su bianco per beni, immobili, transazioni,

Capricorno Ciao ciao Sole. Giove in Ariete fa pensare a qualche problema imprevisto, state attenti come lo siete voi. Mercurio è in piena fioritura, vi porterà fortuna anche in amore. Prendete i vostri soldi e metteteli al sicuro senza parlarne con i vostri famigliari. L’amore ha un andamento molto eccitante.

Acquario Alba di una nuova vita! Una vita migliore sicuramente, dicono le stelle tutte insieme: siete toccati direttamente da tutti questi transiti. Ok a questioni scritte, finanziari, ma ci sono figli da sistemare, che chiedono soldi. Slancio passionale. Luna porta qualche pensiero del passato. Il Sole vi porterà a vincere, il 21-22 arriva la vostra Luna nuova!