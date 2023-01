Salernitana, clamorosa la scelta dell’allenatore dopo l’esonero di Nicola

A poche ore dall’esonero di Davide Nicola il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha scelto il nuovo allenatore dei granata. Il suo nome? Davide Nicola.

No, non è uno scherzo. Iervolino è tornato sui suoi passi e dopo aver ripreso i contatti con Nicola nelle ultime ore ha deciso di ripotarlo alla guida tecnica della Salernitana. Non chiare le motivazioni che stanno alla base di questa decisione singolare. La sonora sconfitta contro l’Atalanta potrebbe aver portato il patron granata ad agire impulsivamente, o magari potrebbero essere cambiate le carte in tavola.

La Salernitana aveva avviato i contatti con diversi allenatori. Uno su tutti Leonardo Semplici, che sembrava molto vicino ormai alla panchina granata. L’ex Spal sembrava aver superato la concorrenza di D’Aversa, altro candidato vicino alla panchina granata.

Ora però tutto è di nuovo nelle mani del condottiero che ha portato alla storica salvezza la Salernitana. Sarà una settimana di lavoro intenso in vista del match contro il Napoli reduce dalla disfatta in Coppa Italia contro la Cremoense. Senza dimenticare, poi, che subito dopo c’è lo scontro salvezza con il Lecce. La classifica non canta cattive notizie, assolutamente. La paura era che si fosse persa la bussola ma Nicola è un uomo, prima ancora che un allenatore, che ha dimostrato di saperla ritrovare.