Camila Cabello e Ed Sheeran: fuori la collaborazione “Bam Bam”

Fuori oggi, Venerdì 4 Marzo, “Bam Bam” il nuovo singolo di Camila Cabello. Il brano vanta una collaborazione d’onore: quella con il celebre cantautore inglese Ed Sheeran, il quale ha fatto recentemente ritorno con il nuovo album = (Equals), uscito lo scorso anno.

Questa non è stata certo la prima collaborazione tra Camila Cabello e Ed Sheeran. Già in passato i due artisti avevano duettato insieme per “South of the border” (che vedeva anche la partecipazione di Cardi B) , brano per il progetto a sorpresa del cantate britannico, No. 6 Collaborations Project, uscito nel 2019.

Riguardo a questa inaspettata collaborazione, Camila Cabello ha dichiarato: “Volevo una canzone che avesse parole in inglese, ma che desse la stessa sensazione che danno molte canzoni latine. E poi, quando Ed Sheeran l’ha sentita è voluto salire a bordo. Ero appena uscita da una lunga relazione quando abbiamo creato Bam Bam“.

In occasione dell’uscita del videoclip ufficiale, alle 16:00 è previsto un’esclusivo Afterparty su Youtube.

Di seguito, ecco il testo e la traduzione di “Bam Bam”, il nuovo singolo di Camila Cabello

TESTO

You said you hated the ocean, but you’re surfin’ now

I said I’d love you for life, but I just sold our house

We were kids at the start, I guess we’re grown-ups now, mmm

Couldn’t ever imagine even havin’ doubts

But not everything works out, no

Now I’m out dancin’ with strangers

You could be casually datin’

Damn, it’s all changin’ so fast

Así es la vida, sí

Yeah, that’s just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I’m back on my feet

Así es la vida, sí

Yeah, that’s just life, baby

I was barely standin’, but now I’m dancin’

He’s all over me (Goza)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam (Así es la vida)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Eh, eh, uh-huh)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Ba-ra, bam-bam-bam

It’s been a hell of a year, thank God we made it out

Yeah we were riding a wave, and trying not to drown

And on the surface I held it together

But underneath, I sorta came around

Where would I be? You’re all that I need

My world, baby, you hold me down

You always hold me down, but

I’ve been a breaker and broken

Every mistake hurts our moments

Wouldn’t take anything back

Así es la vida, sí (Así es)

Yeah, that’s just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I’m back on my feet

Así es la vida, sí

Yeah, that’s just life, baby

I was barely standin’, but now I’m dancin’

She’s all over me (He’s all over me)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam (Ahí, ahí)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam (Pónganle azúcar, mi gente!)

Y sigue bailando, hey

Y sigue bailando, a-ha

(Keep dancing, yeah)

Y sigue bailando

(Keep dancing, yeah)

Y sigue bailando (Hey), a-ha (Hay amor en todos lados)

Y sigue bailando

(Keep dancing, yeah) (Sigue, sigue, sigue bailando)

Y sigue bailando (Hey) (Hay amor en todos lados)

Y sigue bailando, woah (Sigue, sigue, sigue bailando)

Así es la vida, sí

Yeah, that’s just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I’m back on my feet

Así es la vida, sí

Yeah, that’s just life, baby

I was barely standin’, but now I’m dancin’

She’s all over me (Hey! Hey!)

Now I–, Now I’m dancin’ (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Keep dancing, yeah

Now I–, Now I’m dancin’ (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Keep dancing, yeah

Now I–, Now I’m dancin’ (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Keep dancing, yeah (Ba-ra, bam-bam-bam-bam) (Hey! Hey!)

(Ba-ra, bam, bam, bam, bam, bam, bam)

And now I’m dancin’ (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Keep dancing, yeah

Now I’m dancin’ (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Keep dancing, yeah, yeah, yeah, yeah (Ba-ra, bam-bam-bam-bam)

Yeah

TRADUZIONE DI “BAM BAM”: IL DUETTO TRA CAMILA CABELLO E ED SHEERAN

Hai detto che odiavi l’oceano, ma ora stai navigando

Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa

All’inizio eravamo bambini, immagino che ora siamo adulti, mmm

Non potrei mai nemmeno immaginare di avere dubbi

Ma non tutto funziona, no

Ora sono fuori a ballare con estranei

Potresti uscire casualmente

Dannazione, sta cambiando tutto così in fretta

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccolo

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma sono tornata in piedi

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccolo

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Lui mi sta addosso

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam (Così é la vita)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Eh, eh, uh-huh)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Bara, bam-bam-bam-bam

È stato un anno infernale, grazie a Dio ce l’abbiamo fatta

Sì, stavamo cavalcando un’onda e cercavamo di non annegare

E in superficie l’ho tenuto insieme

Ma sotto, ho tipo cambiato idea

Dove sarei? Sei tutto ciò di cui ho bisogno

Il mio mondo, piccolo, mi tieni ferma

Mi tieni sempre ferma, ma

Ho rotto e sono stata rotta

Ogni errore ferisce i nostri momenti

Non vorrei prendere nulla in cambio

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccolo

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma sono tornata in piedi

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccola

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Lei mi sta addosso (Lui mi sta addosso)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam (si, si)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam (Mettete lo zucchero, mia gente!)

E continua a ballare, ehi

E continua a ballare, a-ha

(Continua a ballare, sì)

e continua a ballare

(Continua a ballare, sì)

E continua a ballare (Hey), a-ha (C’è amore ovunque)

e continua a ballare

(Continua a ballare, sì) (Continua, continua, continua a ballare)

E continua a ballare (Ehi) (C’è amore ovunque)

E continua a ballare, woah (continua, continua, continua a ballare)

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccola

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma sono tornato in piedi

Così è la vida, sì

Sì, è solo la vita, piccola

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Mi sta addosso (Ehi! Ehi!)

Ora io–, ora sto ballando (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Continua a ballare, sì

Ora io–, ora sto ballando (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Continua a ballare, sì

Ora io–, ora sto ballando (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Continua a ballare, sì (Ba-ra, bam-bam-bam-bam) (Ehi! Ehi!)

(Ba-ra, bam, bam, bam, bam, bam, bam)

E ora sto ballando (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Continua a ballare, sì

Ora sto ballando (Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam)

Continua a ballare, sì, sì, sì, sì (Ba-ra, bam-bam-bam-bam)

Sì