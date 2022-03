Peaky Blinders e Downton Abbey, set devastato dalle fiamme

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 marzo, è divampato un grosso incendio sui set di Peaky Blinders e Downton Abbey, a Dalton Mills nel West Yorkshire. Per domare il vasto incendio, sul posto sono giunti più di 100 vigili del fuoco: poco prima delle 12.00 di ieri, 3 marzo, i servizi di soccorso sono corsi sul posto riuscendo ad intervenire ridimensionando l’incidente, con alcuni equipaggi che hanno dovuto lavorare tutta la notte.

L’edificio avvolto dalle fiamme, è di rilevanza storica: fu fondato nella metà del 1800 e pensato per ospitare fino a 2.000 operai, prima di essere riconvertito da fabbrica a set cinematografico. Al momento, sono ancora sconosciute le cause dell’incendio.

A confermare l’incendio sui set di Peaky Blinders e Downton Abbey è stato il West Yorkshire Fire & Rescue Service, che sul proprio sito ha annunciato di aver impiegato “autopompe e unità specializzate” sul posto: “C’è molto fumo nell’area e si consiglia ai residenti di tenere chiuse le porte/finestre. Si prega di evitare di attraversare la zona“, è stato l’invito diramato nell’immediatezza dell’intervento. Per domare le fiamme e intervenire sul “100% degli edifici coinvolti in un incendio sono intervenuti anche polizia e ambulanze, oltre all’Agenzia per l’acqua e l’ambiente dello Yorkshire”.