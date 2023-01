Campagna: furto in una concessionaria, colpo da 100mila euro

Colpo messo in atto in una concessionaria di Quadrivio di Campagna: dei ladri hanno compiuto un furto dal valore di 100mila euro. Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, sono state portate via tre auto di grossa cilindrata tra cui una Porsche.

Il raid è stato messo a segno nella notte di giovedì scorso e risulta fermato un sospetto. In corso le indagini da parte dei carabinieri, che sarebbero stati allertati da alcuni residenti.