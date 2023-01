Pensioni, i nuovi calcoli Inps: 25enne andrà in pensione dopo 46 anni

Si prolunga l’età lavorativa e la pensione appare sempre più come una cometa lontana: il nuovo simulatore Inps riformula i calcoli e presenta un quadro tutt’altro che piacevole, anche per i tanti giovani da poco affacciatisi sullo scenario lavorativo.

Il simulatore Pensami permette di formulare la propria età pensionabile in base ad anni di contributi ed età lavorativa. Un esempio fornito dal Sole 24 ore prende in esame un 25enne appena entrato nel mondo del lavoro. Nel suo caso la pensione arriverebbe a 70 anni, mentre il riposo per vecchiaia a 70 anni e 6 mesi.

Ma attenzione alle novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio: il simulatore Pensami, disponibile gratuitamente, sarà aggiornato nei prossimi giorni con i nuovi dati. Chiunque, dunque, potrà verificare le informazioni personali su pensione e contributi inserendo sulla piattaforma i dati relativi ad anagrafica, retribuzione, ed eventuali riscatti.