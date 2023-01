Avatar 2 diventa il sesto miglior incasso di sempre

La Disney ha ufficialmente reso noto i risultati aggiornati degli incassi del sequel di Avatar, confermando che la nuova pellicola di James Cameron ha concluso il weekend superando la cifra mastodontica dei 2 miliardi di dollari (la cifra precisa è di 2,024 miliardi di dollari), con 598 milioni ricavati dagli incassi degli Stati Uniti, 230 provenienti dalla Cina e i restanti 1,426 miliardi guadagnati nel resto del mondo.

Quello raggiunto da James Cameron con “Avatar: La via dell’acqua”, a solo poco più di un mese di distanza dall’uscita nelle sale (il sequel ha debuttato in sala il 16 dicembre 2022) è il sesto miglior incasso di sempre al box office. La classica vede presente altri due pellicole dello stesso Cameron, il regista con più film in top ten –ben 3-, ovvero il primo Avatar (che rimane ad ora il miglior incasso di sempre) con 2,9 miliardi e Titanic con 2,19.

Al secondo posto vi è invece “Avengers: Endgame”(2,79 miliardi di dollari), mentre la quarta e la quinta posizione sono occupati rispettivamente da “Star Wars: Il risveglio della forza (2,07 miliardi) e “Avengers: Infinity War” (2,5 miliardi)

A questo link la classifica completa.

Con l’uscita Avatar 2 le sale cinematografiche hanno registrato un aumento del 63% degli incassi rispetto solo allo scorso anno, oltre ad essere la pellicola che ha portato la maggior affluenza di persone al cinema dallo scoppio della pandemia.