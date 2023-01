Inter-Empoli, le probabili formazioni del match

Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/23. Alle 20:45, allo Stadio San Siro, il pubblico potrà assistere a Inter-Empoli. Il match finale del girone di andata metterà contro le due squadre, le quali stanno vivendo entrambe un buon periodo.

Da una parte i padroni di casa, freschi vincitori della Supercoppa Italia contro il Milan, che arrivano alla sfida casalinga ancora in estasi per il primo trofeo conquistato. Il caso Skriniar continua a tenere banco in casa Inter, ma sul campo lo slovacco resta una certezza. Dall’altra l’Empoli che dovrà confermare quanto fatto di buono con Sampdoria e Lazio, continuando così a tenersi molto lontano dalla zona retrocessione.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Inter-Empoli.

Probabile formazione

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Darmian, Bellanova, Gagliardini, Calhanoglu, Gosens, Stankovic, Lukaku, Correa. Indisponibili: Brozovic. Squalificati: -. Diffidati: Barella, S.Inzaghi (all.).

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Haas, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Fazzini, Guarino, Degli Innocenti, Henderson, Ekong, Pjaca, Bajrami, Cambiaghi. Indisponibili: Ismajli, Grassi, Tonelli, Destro. Squalificati: Marin. Diffidati: Parisi, Bandinelli, Henderson.

ARBITRO: Rapuano di Rimini