Campolongo Hospital, inaugurato un nuovo reparto

di Sara Ianniello

Ieri 2 marzo è stato inaugurato il nuovo reparto di Radiodiagnostica presso il Campolongo Hospital di Marina di Eboli. La struttura ha avuto vari incentivi per migliorare alcuni reparti.

Erano presenti varie figure di spicco nel settore sanitario, in primis il Sindaco di Eboli, Mario Conte e il Presidente aiop Campania dr. Sergio Crispino. C’era tra i presenti anche l’Onorevole Vincenzo De Luca, presidente della Regione. De Luca ha colto l’occasione per ringraziare i responsabili della struttura per l’aiuto dato durante il periodo del Covid19.

Il direttore Gianfranco Camisa, direttore generale dell’ospedale, ha affermato orgoglioso: “Per il rispetto delle normative ambientali dell’epoca sin dal 2002 abbiamo ottenuto il certificato di ambiente e qualità, abbiamo proseguito in seguito con la nostra “linea verde”.

“La struttura del Campolongo Hospital è dotato sin dall’inizio della propria attività di un depuratore delle acque reflue che ci consente di subirrigare i nostri spazi verdi con acque depurate. Nell’ultimo periodo abbiamo effettuato ulteriori importanti investimenti sulla “linea verde”: conversione dell’alimentazione delle caldaie da gasolio a GPL.” La nostra è una struttura che è sempre stata attenta alle esigenze del territorio”, conclude.

Il nuovo reparto ha a disposizione macchinari di imaging di ultimissima generazione e sarà in grado di offrire ai pazienti una qualità di diagnosi e di cura sempre più elevata e precisa e allo stesso tempo capace di minimizzare l’esposizione alle radiazioni. Un ottimo obiettivo raggiunto dalla sanità locale oltre che regionale.

L’innovazione nel sistema di risonanza magnetica

Un esempio chiave del successo ottenuto, come riportato anche da Salernonotizie, è il Sistema di Risonanza Magnetica con fornitura limitata di Elio RM 5300 1,5T, che presenta la prima tecnologia magnetica di micro raffreddamento completamente sigillata del settore. Con l’utilizzo di bobine più leggere, si semplifica l’efficienza della procedura degli esami facilitando il posizionamento del paziente e consentendo di ottenere scansioni estremamente accurate ad alta definizione, in tempi molto più brevi, ridotti del 30%.

Inoltre la novità offre anche un nuovo tipo d’esperienza, la “In-Bore”, che garantisce ai pazienti qualcosa che non si aspetterebbero mai da un esame di RM. Quest’ultima crea un’atmosfera che rilassante che saranno loro stessi a scegliere. Grazie ad un’esperienza video coinvolgente, sarà possibile distrarre e intrattenere i pazienti mentre si trovano all’interno del gantry, aumentandone la collaborazione e snellendo il flusso di lavoro, regalando loro un’esperienza che ne aumenti il comfort e quindi il benessere, favorendo anche i paziente più spaventati dall’operazione medica. Infine, altro importante traguardo, è la riduzione di emissioni radioattive. (riduzione pari al 90%).

Il significativo abbattimento di radiazioni assorbite, consente l’allargamento del campo di applicazione, anche attuabile come esame preventivo, ma soprattutto risulta determinante nella diagnostica di precisione nei più svariati ambiti e con tutte le tipologie di pazienti.