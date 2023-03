Salerno, i venerdì del mese della “fiera del crocifisso”

di Sara Ianniello

A partire da oggi fino alla fine del mese, ogni venerdì si terrà per tutto il giorno, a Salerno, l’antica fiera del crocifisso. La ricorrenza salernitana, è da sempre celebrata sul territorio. Come riportato da Salernonotizie, la fiera è tra i pochi grandi eventi salernitani in grado di rigenerare la tradizione urbana. I giorni in cui si terrà la ricorrenza sono il 3, 10, 17 e 24 e 31 marzo 2023 dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Il tradizionale evento si terrà su via Giovanni Paolo II, coinvolgendo le altre strade che perimetrano il Parco del Mercatello nella zona orientale di Salerno.

La fiera del crocifisso ospita venditori e prodotti di ogni tipo. In primis c’è il Settore alimentare: (torrone; caramelle; castagne; dolciumi imbustati; frutta secca, salumi ,formaggi, miele, ortaggi sott’olio, prodotti ittici sottolio, biscotti, taralli etc). Abbiamo anche una buona parte di artigiani (sculture e quadri usati; oggetti di collezionismo; filatelica; mobili usati; vetro decorato; decoupage; accessori per la persona; oggetti in ferro battuto; oggetti in pelle, oggetti e attrezzature per hobby, per sport, giardinaggio, articoli elettronici etc..). Ci saranno anche stand di oggetti di antiquariato e usato di seconda mano. Saranno ammessi anche articoli etnici.