Diretta De Luca: Fondi europei, scuola, sanità

di Gaudieri Brunella

De Luca apre la diretta di venerdì 24 febbraio 2022 con alcune considerazioni sulla Guerra in Ucraina. Dopo un anno di guerra non vi è ancora nessuna iniziativa di pace nella guerra in Ucraina. Chi propone di sconfiggere la Russia propone di iniziare una guerra nucleare. Bisogna far intervenire altri soggetti per placare i toni tra Ucraina e Russia.

Fondi europei: fondi Fsc per sviluppo e coesione. Secondo De Luca si stanno destinando le risorse per il sud per altre operazioni nazionali. Il governo non riunisce il Cipes, il riparto per trasferire le risorse al sud.

Fondi programmazione parallela: nell’accordo di partenariato con la commissione europea questi soldi non li stanno destinando al sud. I ritardi più gravi sono in capo al Ministero della Salute per la spesa dei vaccini anticovid. Ministero sviluppo economico non fa certificazione della spesa per la banda larga. Ministero delle infrastrutture tramite l’agenzia Anfisa, quella che deve fare i collaudi su treni e linee ferroviarie perde tempo. Ci sono treni nuovi acquistati da mesi dalla regione Campania per mancanza di collaudo si rischia di perdere la certificazione.

Scuola: registrati in questi giorni episodi che hanno visto il Ministro della Pubblica Istruzione immortalarsi. Dopo i commenti definiti “sgangherati e volgari” da De Luca rispetto alla lettera della Preside Annalisa Savino, De Luca si augura che il Ministro non chiuda altre scuole. Nel programma “Io studio” per la borsa di studio di 250 euro per 29 mila studenti il Ministro non ha ancora sbloccato i fondi.

Sanità: situazione bloccata, problema del personale. De Luca rilancia l’idea di eliminare il numero chiuso dalla facoltà di medicina. De Luca ribadisce la necessità della medicina e delle case di comunità.

Gruppo di specializzandi dell’Università Vanvitelli in Campania riconosciuti primi nell’ambito della rianimazione neonatale, a conferma delle qualità professionali in Campania di altissimo livello come riferito dal Presidente.

Edilizia: veri e propri furti di miliardi per quanto riguarda il bonus 110%. De Luca inveisce per non aver gestito in maniera corretta la distribuzione del bonus e i controlli alle società edili che lo hanno applicato.

Riaperto il cantiere della stazione di Baia/Bacoli per la ripresa dei lavori per una stazione bellissima in un territorio bellissimo secondo le parole di De luca.