Ucraina, un anno di guerra

di Rita Milione

L’invasione russa dell’Ucraina del 2022 è l’offensiva militare iniziata dalle Forze armate della Federazione Russa il 24 febbraio 2022, invadendo il territorio ucraino e segnando così una brusca escalation del conflitto russo-ucraino in corso dal 2014. È passato un anno dal lancio dell'”operazione militare speciale” con cui il presidente russo Vladimir Putin annunciava di voler “smilitarizzare e denazificare” l’Ucraina. Un obiettivo che il Cremlino intendeva raggiungere in poco tempo e che, invece, si è trasformato in una lunga guerra di posizione.

I piani della Russia, che inizialmente sperava di rovesciare il governo democraticamente eletto dell’Ucraina in poche settimane con una “guerra lampo” sono falliti, e la guerra si è trasformata in un ampio conflitto con conseguenze enormi in tutto il mondo. Le cose sono andate molto diversamente: l’offensiva militare russa ha incontrato fin da subito grosse difficoltà, soprattutto nel nord dell’Ucraina: l’esercito russo inviato sul campo, in ampia parte costituito da riservisti e coscritti, ha dovuto affrontare una resistenza inaspettatamente tenace da parte delle forze ucraine.

Un anno dopo

A ridosso dell’anniversario della guerra, il presidente Putin Vladimir Putin annuncia la sospensione del trattato New Start, accordo sulla riduzione delle armi nucleari strategiche in vigore con Washington. Sul conflitto pesa l’ombra di un possibile allargamento: tra Mosca e Kiev volano accuse reciproche di invadere la Transnistria, regione separatista e filorussa della Moldavia