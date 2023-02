Aumento affitti: trilocali a Milano 108 euro in più al mese

di Gaudieri Brunella

Da uno studio condotto dal portale immobiliare digitale Idealista è risultato che a causa dell’aumento dell’inflazione quest’anno il prezzo mensile per l’affitto di un trilocale in Italia è aumentato considerevolmente.

Se in tutto il Belpaese si parla di un aumento medio di 59 euro al mese, 708 all’anno su questo specifico taglio immobiliare, più penalizzati dall’aumento degli affitti sono gli inquilini milanesi, che si troveranno a pagare circa 108 euro in più al mese per un appartamento di 3 stanze e per un totale mensile di 1208 euro. La capitale del lavoro italiana già deteneva un primato poco invidiabile per la media degli affitti che ora vede un aumento annuo di 1296 euro.

L’analisi effettuata in base agli annunci pubblicati sul sito di annunci immobiliari ha rivelato che altrettanto penalizzati sono coloro che affittano un trilocale in Lombardia. A Monza si pagano nel 2023 796 euro al mese, 71 euro in più rispetto all’anno precedente, a Como 785 rispetto ai precedenti 715 euro, a Bergamo 796 con un aumento di 69 euro così come a Roma.

Dopo Milano tra le città più care per gli affitti ci sono Venezia con un affitto medio di 933 euro al mese, poi Bologna, Bolzano, Firenze con 878 euro al mese e 78 euro in più rispetto all’anno precedente.

L’aumento dei prezzi nel mercato immobiliare è scaturito dall’indice FOI, l’indice dei prezzi a, consumo per le famiglie di operai ed impiagati, cresciuto del 9,8% rispetto a gennaio 2022.