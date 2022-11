Candela, il singolo di Alvaro Soler e Nico Santos: testo e significato

Alvaro Soler collabora con il cantante tedesco Nico Santos per il singolo “Candela”, disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 25 Novembre.



“Candela” è contenuto nell’album di Alvaro Soler “The best of 2015-2022”, la raccolta dei suoi più grandi successi e remix degli ultimi anni di carriera.

Scritto e composto in collaborazione con Nico Santos, il singolo emana tutte le atmosfere inconfondibili della città di Cuba, “i suoi colori, i contrasti, la magia, l’avventura e parla della gioia di vivere e dello stare insieme” per usare le parole dei due artisti. Ispirazione per la canzone, le melodie dei leggendari Buena Vista Social Club.

Testo – Candela

Y si te digo digo

Que estoy en un lugar

Donde se vive entre colores



Y En una esquina esquina

A Ella la vi pasar

Llena de luz y de canciones:

Y me dijo así



Cógeme bien de la mano

Porque yo

No te la voy a soltar



Yo lo bailo así lo bailo así

Como candela

Ella me enseño a saber vivir

Fue la primera

Cambiaste mi vida

Con esa sonrisa

Yo lo bailo así lo bailo así

Como como Candela

Como como Candela

Como como Candela



No smoke no mirrors mirrors

You see past everything

I can see clearer I’ll be needing

Wedding rings

In my mind I, fanned your fireShow me that you feel the same

By your side I’m running wild I will

Light your flame



Anywhere you’ll go I follow

So don’t let go

Cause we’ll be flying so high



Yo lo bailo así lo bailo así

Como candela

Ella me enseño a saber vivir

Fue la primera

Cambiaste mi vida

Con esa sonrisa

Yo lo bailo así lo bailo así

Como como Candela

Como como Candela

Como como Candela



Que pasó, que pasó

Que ella prendió candela

Que pasó, que pasó

Que ella prendió candela