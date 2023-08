Capitol Hill, Trump si dichiara non colpevole

Attualità

04 ago 2023 di Antonio Jr. Orrico

Dopo quattro anni, la vicenda ancora non ha una risoluzione. Donald Trump si è dichiarato non colpevole per i quattro capi di imputazione che gli hanno contestato per aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020. La sovversione è terminata con l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Poco prima la giudice Moxila Upadhyaya ha letto i quattro capi di imputazione a carico dell’ex presidente e le pene massime che questi comportano.

L’ex presidente ha scelto di parlare direttamente in aula per dichiararsi non colpevole, invece di lasciare che fossero i suoi avvocati a farlo. Donald Trump ha ottenuto il rilascio, a patto di non avere contatti con i testimoni del suo caso, se non in presenza degli avvocati. Una violazione di queste condizioni porterebbe all’emissione di un mandato di arresto ed alla sua detenzione.

Lo stesso tycoon ha commentato: “Oggi è un giorno molto triste per l’America, questa è una persecuzione di un avversario politico. Questo non è il posto che ho lasciato, è una cosa molto triste da vedere. Mi è sembrato molto triste attraversare le strade della Capitale e vedere rovina e decadenza. Se si guarda a quello che sta succedendo questa è una persecuzione di un avversario politico. Questo non dovrebbe succedere in America.“

Lo stesso Donald Trump ha poi aggiunto: “Oggi avviene la persecuzione di una persona che è in testa in modo significativo nei sondaggi delle primarie repubblicane ed è anche molto in vantaggio su Biden. Così se non è possibile batterlo, allora si sceglie di perseguirlo e incriminarlo, non possiamo permettere che questo succeda in America.“