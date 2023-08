Santa Maria di Castellabate, tentato furto con scasso: arrestata una donna

di Rita Milione

Nella mattinata di ieri, giovedì 3 agosto, i Carabinieri della Stazione di Sanata Maria di Castellabate hanno arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato una 27enne originaria del napoletano. La donna, dopo aver forzato la portiera di un veicolo parcheggiato nel centro cittadino di Santa Maria di Castellabate, avrebbe asportato vari attrezzi da lavoro per un valore di circa 1.000 euro.

I Carabinieri, allertati dal proprietario del mezzo, intercettavano la donna ancora in possesso della refurtiva. L’arrestata è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Salerno Fuorni, in attesa di essere giudicata con rito direttissimo, mentre la refurtiva veniva restituita al legittimo proprietario.