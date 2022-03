I campionati mondiali di calcio del 2022 si stanno avvicinando a sempre maggiore velocità. Dopo gli europei del 2021, dunque, a poco più di un anno di distanza si terranno ancora una volta delle competizioni in campo internazionale, con tutta la magia del calcio globale che riunisce tifosi da tutto il mondo

Non soltanto calcio europeo, dunque, ma anche la magia del calcio sudamericano, del calcio africano e asiatico: una vera e propria festa di colori, con tutte le diverse maglie che finalmente tornano a sfidarsi, questa volta in Qatar.

In molti si stanno già chiedendo: chi sarà il capocannoniere dei mondiali 2022? È una domanda cui è difficile rispondere, ma in questo articolo proveremo a fare una disamina dei principali giocatori che vi parteciperanno e quali potrebbero essere i candidati numero 1 alla conquista del titolo di capocannoniere (per maggiori informazioni, consultate il sito recensioniscommesse.com). Ovviamente prendiamo spunto dalle squadre già qualificate, in quanto mancano ancora alcune nazionali, ancora in corsa per la qualificazione.

Kylian Mbappé

Uno dei nomi di punta del mondiale 2022 sarà senza dubbio il francese Kylian Mbappé, attaccante del PSG, che riesce a riunire le opinioni della maggior parte degli addetti ai lavori: stiamo parlando d’altronde di un fenomeno, un predestinato, che secondo molti rappresenta l’erede naturale di grandi campioni come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Mbappé sta dimostrando partita per partita di avere caratteristiche uniche: si tratta di un attaccante fisico, ma incredibilmente veloce e freddo sotto porta. Una vera e propria spina nel fianco per tantissime difese: è uno dei candidati all’ottenimento del titolo di capocannoniere ai prossimi mondiali, favorito anche dalla fortissima nazionale di cui fa parte.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, dopo l’eccellente esperienza all’Inter, ha fatto ritorno al Chelsea ma finora il suo rendimento non è all’altezza delle sue qualità. La complicità va ricercata nel fatto che probabilmente il numero 9 del Belgio non riesce a trovare spazio nel gioco di mister Tuchel. Tuttavia, in nazionale belga Lukaku ha sempre dimostrato di essere un attaccante incredibilmente talentuoso, grazie al suo possente fisico e alla sua tecnica ottima.

Lukaku potrebbe seriamente candidarsi al titolo di capocannoniere: in nazionale d’altronde si trova a suo agio e la squadra in attacco gioca per lui.

Dusan Vlahovic

Una delle sorprese del mondiale 2022 potrebbe essere Dusan Vlahovic, appena acquistato dalla Juventus che lo ha prelevato dalla Fiorentina. Vlahovic ha già messo a segno diverse reti in Serie A, e tutte le reti hanno dato dimostrazione di come egli sia un giocatore unico nel suo genere, una futura stella senza dubbio.

Vlahovic gioca nella Serbia, e anch’egli verosimilmente rappresenterà il cardine dell’attacco della sua nazionale: potrebbe mettere a segno più di qualche rete, diventando capocannoniere.

Ferran Torres

La Spagna è una delle nazionali più brillanti in assoluto, non soltanto a livello europeo ma anche mondiale. La sua rosa è ricchissima di talento, di giovani calciatori dalle caratteristiche tecniche incredibili, che riescono ad inanellare azioni di gioco con una fluidità ed una efficienza disarmanti.

Uno dei cardini dell’attacco spagnolo è Ferran Torres, appena trasferitosi dal Manchester City al Barcellona, dove gioca già da protagonista. Torres è il prototipo dell’attaccante moderno: fisico, ma anche e soprattutto tecnico, con la capacità di segnare in diversi modi. Un altro probabile candidato al titolo di capocannoniere.

Harry Kane

Concludiamo con Harry Kane, prima punta della nazionale dell’Inghilterra, che arriverà al mondiale con la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta in finale (e in casa) contro l’Italia all’europeo. L’Inghilterra ha già dimostrato di essere una squadra temibile come poche altre, che gioca un calcio frizzante e fluido similmente alla Spagna.

Kane non è un nome nuovo tra gli appassionati di calcio: stiamo parlando di un numero 9 estremamente moderno, freddissimo sotto porta e dotato di grandi abilità nel gioco aereo. Anche l’attaccante del Tottenham va tenuto d’occhio per il titolo di capocannoniere del torneo.