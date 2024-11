Capodanno a Salerno: sarà Giorgia ad accendere Piazza della Libertà con la sua musica

di Redazione ZON

È ufficiale: sarà Giorgia la protagonista del Capodanno 2024 a Salerno. La notizia, anticipata in esclusiva dal Corriere del Mezzogiorno, ha già iniziato a suscitare entusiasmo tra i cittadini e i fan della celebre artista. Dopo il grande successo dello scorso anno con i Pooh, che hanno riempito Piazza della Libertà, quest’anno la serata di San Silvestro si preannuncia altrettanto spettacolare.

Una carriera straordinaria

Giorgia, da sempre una delle voci più amate del panorama musicale italiano, arriva a Salerno dopo un anno particolarmente intenso. Oltre al successo delle sue ultime uscite discografiche, l’artista è attualmente impegnata come “conduttrice solitaria” di X Factor, affiancata da una giuria di grande prestigio: Paola Iezzi, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro. Il suo ruolo all’interno del celebre talent show ha messo in luce un nuovo lato del suo talento, confermandola come una figura poliedrica e carismatica.

Uno spettacolo indimenticabile

La notte del 31 dicembre, Giorgia salirà sul palco insieme alla sua band per regalare al pubblico di Salerno un concerto indimenticabile. Piazza della Libertà, già teatro di eventi memorabili, si prepara ad accogliere migliaia di persone per celebrare l’arrivo del nuovo anno con una delle artiste più amate e apprezzate in Italia e all’estero.