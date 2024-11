Laura Pausini: “Spero che qui vi sentiate al sicuro”

di Lucia Romaniello

Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre, Laura Pausini è tornata al PalaSele di Eboli per l’unica tappa campana del suo decimo tour mondiale, il “WORLD TOUR WINTER 2024″.

La serata è stata suddivisa in tre atti emozionanti, ciascuno dedicato a una diversa dimensione della carriera e della vita dell’artista: presente, futuro e passato. Laura ha sapientemente intrecciato queste fasi, creando un flusso di emozioni in cui non si distingueva il confine tra ricordi del passato e visioni del futuro, proprio come nel video del singolo “Durare”.

Ph. Alfonso Maria Salsano

Durante il blocco dedicato al futuro, Laura ha preso un momento per parlare di una questione che le sta a cuore: il cambiamento climatico. “Le nostre cattive abitudini stanno rovinando il pianeta. Abbiamo solo un pianeta, e la sua salvezza dipende solo da noi“, ha dichiarato Laura Pausini invitando tutti a riflettere sul potere di ogni singolo gesto.

Uno dei momenti più intensi è arrivato sulle note di “Io sì”. L’artista ha dedicato questo pezzo a tutte le donne, parlando apertamente contro la violenza di genere. “Vogliamo che di tutto questo concerto vi ricordiate soprattutto questo”, ha detto mentre ricordava al pubblico il gesto internazionale di richiesta di aiuto per chi subisce violenza. “Spero che qui vi sentiate al sicuro, spero che nessuna di voi subisca violenza, ma se così non fosse, potete chiedere aiuto. Questo gesto vi può salvare la vita”.

WORLD TOUR WINTER 2024 – Laura Pausini

La setlist ha accompagnato il pubblico attraverso decenni di successi, dalle iconiche “La solitudine” e “Strani amori” fino ai brani del nuovo album, Anime Parallele, culminando con il recente singolo “Ciao/Chao”, scritto insieme a Sam Smith.

Il “WORLD TOUR WINTER 2024” è un trionfo anche visivo, curato in ogni dettaglio: dai giochi di luci di Francesco De Cave alla direzione artistica di Luca Tommassini, passando per gli splendidi abiti disegnati da Susanna Ausoni.