Capodanno in Piazza della Libertà a Salerno, sindaco Napoli: “Bisogna garantire la sicurezza”

di Rita Milione

Proprio in queste ore, dovrebbe arrivare sul tavolo della Prefettura il documento – come riporta il quotidiano Le Cronache – per l’agibilità della piazza, prodotta dalla commissione di Locali di pubblico spettacolo.

“Stiamo lavorando attivamente per fare del Capodanno una festa bella, accogliente – ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli –. Stiamo lavorando per piazza della Libertà: quest’anno dovremmo inaugurare il primo Capodanno in piazza della Libertà, facendo giustizie delle dicerie. Non ci sono mai stati problemi, se insieme a Prefettura e Questura troveremo il modo per garantire la sicurezza, come credo fermamente, faremo per la prima volta il Capodanno in piazza lì”.