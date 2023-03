Carl Brave: testo e significato del nuovo singolo “Remember”

di Tiara Operno



A oltre due anni dall’ultimo album “Coraggio”, Carl Brave torna oggi, venerdì 24 marzo, con “Remember“, e lo fa sorprendendoci con una ballad dal sapore nostalgico.

Il nuovo brano è scritto e prodotto interamente dall’artista. Ancora una volta Carl Brave dimostra la sua versatilità, raccontando la fine di un amore attraverso una serie di immagini semplici ma universali.

“Remember” ci prenderà per mano con il suo sound malinconico e in punta di piedi ci porterà alle porte di un nuovo viaggio ancora tutto da scrivere.

Di seguito, ecco il testo di Remember, il nuovo singolo di Carl Brave:

Sono qui ad aspettarti come sempre

Trenitalia ch’è in ritardo e a te non prende

Ho prenotato a quel cinese a Centocelle

Dove hai spezzato in 2 le mie bacchette

arrotondi vendendo roba su Vinted

Io che non trovo più le mie Nike preferite

T’hanno rubato una foto e ora stai su Tinder

Ma con un altro nome che non ti si addice

Butti sempre carta a Sasso carta forbice

E ti taglio la mano col medio e l’indice

Resterai per sempre addosso come un fossile

Sul fondo cristallino di ste acque tossiche

E niente niente niente niente niente!

È solamente un altro Call center

Troppe settimane che non appare il nome tuo sul display

t’ho fatto da stunt Man

Ho preso le botte e mi sono fatto da parte

Remember

Remember

Canne di bamboo in un locale chic

Preferisco la pista alla Saletta Vip

È finito il gas dentro a questo zip

E non ti accendo più le tue winston blu

E non ti ho chiesto più di venire su

Non ho più spinto 2 su quell’ascensore

E non mi fermo più continuo a andare giù

Non mi chiamare amore chiamami per nome

Ci proverò ogni giorno se a te questo serve

Come in quella commedia rosa di Adam Sandler

Le situazioni borderline ormai sono parecchie

E se vuoi andare vai, ci mancherebbe