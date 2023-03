Fabrizio Moro: esce il nuovo singolo “Tutta la voglia di vivere”

di Tiara Operno

L’attesa per i fan di Fabrizio Moro è finalmente finita. Da oggi, venerdì 24 marzo, è disponibile il singolo “Tutta la voglia di vivere” che- dopo la pubblicazione di Senza di Te- va ad anticipare il suo nuovo album, la cui data di rilascio è prevista per la primavera.

Fabrizio Moro ha presentato in anteprima il singolo durante la data romana del suo tour, avvenuta il 20 marzo 2023. Quest’anno è quindi previsto il nuovo progetto discografico del cantante, il cui ultimo album in studio “Figli di nessuno” risale al 2019.

TESTO DI “TUTTA LA VOGLIA DI VIVERE” DI FABRIZIO MORO

Ti svegli prima che rinasce il sole

ti svegli prima di questa città

e metti in fila tutte le parole

le tieni pronte per comodità

cerchi un vestito adatto per chi tenta

di abituarsi alla felicità

se ancora sola ma non ti spaventa

ricominciare mentre se ne va

Un altro giorno che passa

un altro vuoto che resta dentro, dentro, dentro, dentro te tutta la voglia di vivere

un’altra pelle sulle ossa

un’ora d’aria concessa

e dentro, dentro, dentro, dentro te

tutta la voglia di vivere

Ti svegli prima delle tue paure

che prima o poi qualcuno guarirà

e quelle sai che sono ormai sicure

ma ti hanno reso sempre unica

nascosta dietro ad una sigaretta

perchè dentro c’è racchiusa la pazienza di chi aspetta

Un altro giorno che passa

un altro vuoto che resta dentro, dentro, dentro, dentro te tutta la voglia di vivere

un’altra pelle sulle ossa

un’ora d’aria concessa

e dentro, dentro, dentro, dentro te

tutta la voglia di vivere

Guarda c’è uno spazio ancora per noi che quando cade il mondo addosso

forse ci sfiora

Un altro giorno che passa

un altro vuoto che resta dentro, dentro, dentro, dentro te tutta la voglia di vivere

un’altra pelle sulle ossa

un’ora d’aria concessa

e dentro, dentro, dentro, dentro te

tutta la voglia di vivere