Baronissi, sfida ai fornelli tra sindaci

di Rita Milione

Sindaci ai fornelli per una inedita ed entusiasmante gara di cucina organizzata lunedì 27 marzo (ore 19:00) dalla neonata Scuola del gusto e del sapere di Baronissi “Amalpheat” . A “sfidarsi” in questo singolar tenzone, i sindaci di Baronissi, Pellezzano, Ottati, Minori, Cetara e il vicesindaco di Salerno. “Primi TipiCittadini” il titolo della gara gastronomica in cui Gianfranco Valiante, Francesco Morra, Elio Guadagno, Andrea Reale, Fortunato Della Monica e Paky Memoli, svestiti i ruoli istituzionali, proporranno piatti della tradizione salernitana: dovranno dimostrare la conoscenza della cucina del territorio, con la sapiente combinazione degli ingredienti, valorizzando il tema della ‘dieta mediterranea’, sana e gustosa. Ogni sindaco avrà diritto ad un assistente non professionista.

Le pietanze saranno valutate secondo gli ingredienti scelti (prodotti del territorio, dop, igp), la complessità di preparazione, la piacevolezza del gusto, l’accuratezza ed esaltazione del sapore, l’innovazione. In giuria, i giornalisti Peppe Iannicelli, Gabriele Bojano, Simona Cataldo, Barbara Albero, Emiliano Amato, Ida Paradiso – coordinati dal presidente Secondo Squizzato, responsabile del Touring Club Italiano di Salerno – che valuteranno tenendo conto anche della creatività e dell’innovazione nei piatti. Le ricette su cui i sindaci si confronteranno sono ancora top secret, ma già si sa che saranno i prodotti tipici a farla da padrone.

“Sarà una sfida agguerritissima all’ultima ricetta – racconta Lucia Di Mauro, ideatrice del concept Amalpheat – una iniziativa che ha anzitutto l’obiettivo di tramandare, partendo proprio dai sindaci, le tradizioni culinarie dei territori, educando al consumo di prodotti tipici e locali. Ringrazio il “dream team” di sindaci – chef che ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa: con loro collaboriamo ogni giorno, come scuola di cucina, per valorizzare l’enogastronomia di qualità intesa come fattore culturale e volano per il turismo”.

Dopo la sfida ai fornelli tra sindaci, al via ufficialmente i corsi di cucina organizzati dalla scuola: si parte martedì 28 marzo con “i segreti della colatura di alici di Cetara dop Iasa”; venerdì 31 marzo, giornata dedicata a “Sua Maestà la Pastiera”.