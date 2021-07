L’influencer e modella britannica Carla Bellucci, ha deciso di condividere con i suoi fan sui social il momento del parto: via all’asta

Su suggerimento di un suo accanito follower, che le ha offerto diecimila sterline per presenziare da remoto alla nascita del suo bambino, Carla Bellucci, modella e influencer britannica di 39 anni, ha deciso che anche il resto della sua sterminata platea di estimatori social possa assistere in diretta al parto su Onlyfans.

Tra i social più diffusi al mondo, Onlyfans è noto soprattutto per la possibilità che gli utenti hanno di postare contenuti espliciti: i like in questo caso però, non si riducono a semplici cuoricini ma diventano vere e proprie donazioni in danaro da parte dei follower.

“Mi hanno chiesto il latte materno”

Un business a cui neppure Carla Bellucci ha deciso di rinunciare, “Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi” si giustifica, spingendola a mettere letteralmente all’asta il momento del parto: le offerte per un posto in prima fila durante il cesareo partono da circa 10mila sterline, equivalenti a 12mila Euro. Ma non è finita qui. In un’intervista al Daily Star Bellucci ha anticipato quale sarà la mossa successiva da mamma influencer, dopo la nascita di suo figlio: “Ho ricevuto richieste per vendere il mio latte materno. Non sapevo fosse una cosa fattibile”.