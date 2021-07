L’Università Cattolica di Milano, per i 20 del Master in Comunicazione Musicale ha organizzato degli incontri online sulle professioni musicali: i dettagli

Quest’anno il Master in Comunicazione Musicale, il primo corso universitario italiano dedicato alle professioni del music business, ha compiuto 20 anni. Il corso dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano celebra questo traguardo guardando al presente e al futuro, con una serie di incontri dedicati all’evoluzione delle professioni della musica.

Ospiti di ogni incontro saranno gli ex studenti del Master attualmente professionisti del settore che, dialogando con il direttore didattico Gianni Sibilla, illustreranno come funziona il loro lavoro, come è cambiato nel tempo e come si evolverà nel futuro. Di seguito i primi due incontri, che si svolgeranno in digitale sui canali social di ALMED e del Master.

Incontri

Mercoledì 7 luglio alle ore 17.00 si terrà il primo webinar incentrato sul “Digital marketing e social media management”, con i rispettivi ospiti: Gabriele Aprile – Social Music Marketer, Claudia Tiano – Digital Manager (Sugar Music), Alessio Radoccia – Marketing Manager (The Orchard, Italy).

Mercoledì 14 luglio sempre alle 17.00 si svolgerà il secondo incontro sulla “Comunicazione e la discografia”, ospiti:Marcella Montella – A&R Manager (Polydor / Universal Music Italy), Giuseppe Barone – Promo Manager (Carosello Records) e Valentina Aiuto – (Help- PR & Media Relations).

Questi incontri seguono il successo del corso digitale Open Knowledge sui settori dell’industria musicale, realizzato dal Master in occasione della scorsa Milano Music Week, che ha registrato quasi 600 iscritti. A settembre, invece, si terranno altri incontri dedicati alle professioni della musica che si concentreranno sui media musicali e la radio e sugli eventi live.

Il corso è rivolto a laureati e laureandi di qualsiasi facoltà e/o titolo equipollente. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 18 ottobre 2021, mentre i colloqui di selezione si svolgeranno tra fine ottobre inizio novembre. I candidati verranno valutati in base a tre criteri: voto di laurea, pertinenza del curriculum vitae e colloquio motivazionale che determineranno il punteggio finale. Clicca qui per maggiori informazioni!