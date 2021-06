Ritornano a Settembre, sempre all’Arena di Verona, i più importanti premi nazionali dedicati alla musica e al panorama discografico italiano: I Music Awards

Come da tradizione ormai, anche quest’anno torneranno i Music Awards, i maggiori premi italiani dedicati al mondo della musica e al panorama discografico nazionale. La cerimonia andrà a premiare i maggiori successi radiofonici dell’anno, certificati durante il periodo compreso tra Giugno 2020 e Settembre 2021.

In modo particolare, la premiazione che avrà luogo a Settembre, nello specifico all’Arena di Verona, sarà la 15° edizione dei Music Awards. A trasmetterli in prima serata sarà come sempre Rai1, che ricevette l’esclusiva nove anni fa (nel 2012 per la precisione), dato che precedentemente il programma è andato in onda su Italia 1 per cinque anni.

Stando alle ultime notizie, sembra che dopo l’edizione straordinaria del 2020, dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo – con uno speciale evento chiamato proprio “Heroes”; i Music Festival andranno di nuovo a premiare gli artisti i cui singoli sono stati certificati Oro, Platino e Multiplatino.

A condurre la serata vi saranno come sempre Carlo Conti e Vanessa Incontrada, al timone dei Music Awards da già da ben nove edizione (in realtà, questa per la Incontrada sarà l’undicesima, avendo partecipato anche a quella del 2009). Invece, a condurre il consueto appuntamento pomeridiano che andrà in onda il 12 settembre alle ore 16:00, ci sarà Nek.

Nel mentre, sono giù state decise le due date del grande evento, fissate per il 9 e 10 Settembre. Attualmente, non si sa ancora quale sarà il nome completo dell’evento. E’ bene ricordare, infatti, che i Music Awards prendono il nome completo proprio dal suo principale sponsor. Finora la regina incontrastata è stata la Wind che ha sponsorizzato l’evento per 11 edizioni di fila- trasformandole nei Wind Music Awards.

Le prevendite dei biglietti per le due date di Settembre avranno inizio da Lunedì 28 Giugno 2021 alle ore 11:00 sul seguente sito: https://www.friendsandpartners.it/.

Adesso, sempre con i dovuti accorgimenti e le relative precauzioni, anche le grandi manifestazioni musicali stanno incominciando a ripartire.