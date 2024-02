Carnevale a Baronissi e Pellezzano: appuntamenti confermati

di Rita Milione

Confermati gli appuntamenti di Carnevale a Baronissi e a Pellezzano. L’associazione “Insieme Per” di Pellezzano – cui era parte organizzativa importante il giovane Dino Albano, prematuramente scomparso a causa di un malore nel corso della sfilata dei carri allegorici a Baronissi – ha chiesto ai due Comuni di proseguire nelle manifestazioni carnevalesche, così come avrebbe voluto Dino.

A Baronissi, dunque, i due appuntamenti in programma sono sabato 10 febbraio (ore 18.00) e martedì 13 febbraio (ore 16.00) con i carri allegorici che coloreranno la città e l’accensione del fantoccio di Carnevale in Largo Ambrosoli.

A Pellezzano, le mascherine si daranno appuntamento venerdì 9 (ore 17.30) al centro polifunzionale di Coperchia, lunedì 12 febbraio con la sfilata (ore 18.00) a Coperchia e martedì 13 (ore 10.30) in piazza a Capriglia per il gran finale con musica e divertimento per grandi e piccini.