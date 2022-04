Cartagine: testo e significato del nuovo brano di Emanuele Aloia

Disponibile da oggi “Cartagine“ il nuovo singolo di Emanuele Aloia, scritto dallo stesso artista con la produzione di Steve Tarta.

In occasione dell’uscita del suo nuovo pezzo, Aloia ha messo in atto una nuova strategia di comunicazione: infatti, il cantante ha deciso di cancellare tutti i suoi vecchi Instagram post. Nel suo feed, infatti, è possibile vedere suolo gli ultimi due post inerenti all’uscita del nuovo pezzo.

Parlando del significato di “Cartagine”, Emanuele Aloia ha dichiarato: “Provate ad immaginare un amore talmente intenso da aver vissuto alla corte di un imperatore, per poi, ritrovarsi negli anni ’40 dentro il famoso bacio di Times Square e, ancora, a viaggiare nello spazio come due satelliti che hanno visto da vicino anche la luna per poi, d’improvviso, tornare indietro fino alla preistoria. Tutto questo accompagnato da una canzone che puoi ascoltare in silenzio o puoi cantare con i finestrini abbassati insieme agli amici in un viaggio di inizio estate, trasportati da un’onda di significato e di suono”.

Di seguito, ecco il testo di Cartagine, il nuovo brano di Emanule Aloia

TESTO

Quando stiamo insieme il tempo prima avanza e poi va all’incontrario

per ogni nostra guerra penso a tutti i baci che ci hanno rubato

ci siamo detti basta senza mai dirci addio

perché sappiamo già che un giorno ci rincontreremo

in una vita o un’altra con te ci sarò io

ciò che vedo è sfocato ma tu resti in primo piano

E allora torno indietro solo un attimo

Tutte le volte che

sono insieme a te

è come un evento rivoluzionario

Lo scisma d’Oriente, il crollo di Cartagine

tutte le volte che ti dico ti amo

soltanto per te il mare muove le maree

il tempo sposta le lancette, scrive nuove pagine

quando stringo la tua mano

crolla il muro di Berlino

cade l’Impero Romano

All’epoca eravamo quello che nessuno poteva immaginare

in mille secoli di storia alla corte dell’Imperatore

non te l’ho detto mai ma tu lo sai per me

sei ciò che non credevo potesse più esistere

se un giorno te ne andrai vorrei sapessi che

siamo sempre stati noi dentro quel bacio di Time Square

Tutte le volte che

sono insieme a te

è come un evento rivoluzionario

Lo scisma d’Oriente, il crollo di Cartagine

tutte le volte che ti dico ti amo

soltanto per te il mare muove le maree

il tempo sposta le lancette, scrive nuove pagine

quando stringo la tua mano

crolla il muro di Berlino

cade l’Impero Romano

Noi due come satelliti

che han visto da vicino anche la luna

ci siamo amati così tanto che non ho memoria

ma ricomincerei daccapo fin dalla Preistoria

Per te ho riempito l’oceano di lacrime

perché sei fragile come Cartagine

Tutte le volte che

sono insieme a te

è come un evento rivoluzionario

Lo scisma d’Oriente, il crollo di Cartagine

tutte le volte che ti dico ti amo

soltanto per te il mare muove le maree

il tempo sposta le lancette, scrive nuove pagine

quando stringo la tua mano

crolla il muro di Berlino

cade l’Impero Romano