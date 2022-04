Cashback: arriva lo sconto pazzesco per tutti in autostrada

Dopo l’emanazione del cashback, ci sarà il rimborso per il pedaggio in autostrada. Vediamo nel dettaglio come funziona

Ormai da qualche giorno, diversi quotidiani parlano di un’idea di cui sta discutendo il Governo guidato da Mario Draghi. Si sta infatti pensando alla possibilità di introdurre un nuovo bonus cashback destinato esclusivamente alle spese effettuate in farmacia. Ma la novità vera e propria sarà intrapresa dall’effetto che quest’ultima misura avrà anche nei confronti del pedaggio in autostrada.

Infatti, il rimborso, come la scorsa misura, avverrà comunque sul conto corrente del cittadino che lo ha richiesto. Al momento, però, nulla è stato ancora confermato. Tutte le misure che si stanno vagliando su questo fronte non sono state ancora ufficializzate, quindi ancora non si sa, a conti fatti, quanto il Governo ci stia effettivamente pensando in modo serio.

Sicuramente il bonus cashback dello scorso anno ha riscosso un successo incredibile. Motivo per il quale anche Autostrade per l’Italia, in questi giorni, ha lanciato la sua misura chiamata “targa”. Un nuovo e innovativo servizio che consentirà i rimborsi sul pedaggio in modo automatico e digitale. Bisogna però precisare che questo nuovo rimborso ha ancora una forma sperimentale. Il progetto è infatti partito coinvolgendo le sole persone residenti in Liguria.

Che possa essere il preludio ad una nuova misura d’agevolazione di tipo fiscale? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Cashback Autostrada: ecco come funziona

Il Cashback Autostrada partirà ufficialmente il prossimo 15 Aprile. Sarà disponibile per cittadini privati, ma anche per partite iva e liberi professionisti. Per tutti coloro che in questa prima fase sperimentale decideranno di pagare il pedaggio con un metodo di pagamento elettronico, sarà previsto un rimborso pari al 100%. Si è creata un’apposita applicazione per aderire a questa iniziativa chiamata Free To X.

Basterà semplicemente scaricarla sul proprio smartphone, inserendo alcuni dati personali insieme al certificato che dimostra la proprietà dell’automobile. L’app sarà così in grado di effettuare i rimborsi in automatico senza che il contribuente debba presentare ulteriori richieste a parte quella iniziale per aderire. Per realizzare questa applicazione, gli esperti hanno dovuto realizzare un elaborato algoritmo di calcolo, anche se resta da vedere se questa infrastruttura informatica sarà in grado di reggere la mole di richieste che arriveranno.

D’altronde, proprio per questo si è aperta una fase sperimentale per vedere dove il tutto andrà a parare. Lo scopo sarà quello di capire il tipo di impatto di questa misura, ma anche l’affidabilità dei software che dovranno supportarla. Nel caso di cantieri e simili, però, il rimborso non dovrebbe essere previsto.

Le semplificazioni

Sta per tornare anche il Cashback di Stato. Si tratta di una misura varata dal Governo Conte che ebbe un successo inaspettato alla sua introduzione. In sostanza lo stato concedeva un rimborso a chiunque decidesse di effettuare degli acquisti in un negozio fisico, pagando con un metodo digitale. Un provvedimento per eliminare l’uso del contante.

Il nuovo obiettivo del Cashback Autostrada sarà quello di aiutare le pubbliche amministrazioni. Non ci sarà, pertanto, più un rimborso nei pagamenti. Sarà invece utilizzato per tutte le spese dei contribuenti che risultano oggetti detrazione fiscale. Il Governo Draghi lo vuole infatti promuovere proprio per semplificare questo tipo di procedura.

Per questo, per chiunque vorrà aderire quando sarà introdotto, diventerà fondamentale fare alcune cose. Come ad esempio iniziare a conservare degli scontrini e della fattura da presentare poi quando ci sarà la dichiarazione dei redditi.