Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 14 Aprile 2022: Cancro determinato

Ariete La giornata di oggi potrebbe essere utile per consolidare i rapporti di coppia soprattutto se siete reduci da un periodo di discussioni e litigi. Ottime opportunità professionali per i giovani in cerca di occupazione.

Toro Cercate di fare chiarezza in amore soprattutto se ci sono state delle incomprensioni di recente. Se siete alle prime esperienze, cercate di non fare il passo più lungo della gamba. In ambito professionale, cercate di mantenere la calma.

Gemelli Disguidi e problemi sul lavoro potrebbero tenervi particolarmente impegnati. Potreste finire trascurare il partner per cui cercate di rimediare.

Cancro Sarà una giornata impegnativa per voi nati del segno. Siete molto determinati e vorreste fare tante cose ma dovete anche porvi dei limiti.

Leone Le storie nate in questi giorni per voi del segno del Leone sono importanti e potrebbero trasformarsi in qualcosa di speciale.

Vergine Con Venere e Giove contrari dovreste essere prudenti in amore, non fate il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario fare buon viso a cattivo gioco.

Bilancia In questa giornata di metà aprile potreste giungere ad una nuova consapevolezza ovvero che non vale la pena arrabbiarsi con certe persone o prendersela con chi non ha voglia di stare a sentire. Cercate di mantenere la calma ed essere diplomatici.

Scorpione Si prospetta una giornata ottima in amore per voi nati del segno da sfruttare al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rimboccarvi le maniche.

Sagittario In amore quelli che sono appena usciti dalla fine di una relazione, fanno fatica a mettere insieme i cocci. In ogni caso, sarà meglio guardare avanti. Sul lavoro potreste discutere con qualche collega.

Capricorno Nelle prossime ore potreste sentire il desiderio di rimettervi in gioco soprattutto se siete usciti da una relazione complessa. Buttatevi, non state troppo a riflettere, potrete ottenere grandi conquiste.

Acquario In amore attenzione ai prossimi incontri. Chi vive già una relazione di lungo corso può discutere con il partner o affrontare problemi. In ambito professionale, sono previste discussioni.