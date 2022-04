Amici 2021: discussione tra i ragazzi della Celentano e Todaro

Amici 2021. Un daytime ricco di contenuti quello del 13 aprile. Scopriamo, insieme, cosa è successo oggi durante l’appuntamento di Amici 21.

Abbiamo visto Alex parlare dopo mesi di distanza con la sua fidanzata Cosmary. L’ex ballerina di Amici è riuscita a strappare un sorriso al tenebroso cantante che, nonostante la timidezza, è riuscito a chiacchierare con la sua ragazza. Maria ha certato in tutti i modi di far parlare Alex del suo malessere di questo periodo ma il cantante non è riuscito ad aprirsi come la conduttrice avrebbe voluto.

Si passa in casetta dove la maestra Celentano ha scritto una lettera per i suoi alunni Carola e Michele. Dopo la scorsa puntata, i ballerini di Peparini e Todaro hanno più volte detto di essere più versatili di Carola e Michele e hanno messo in dubbio le competenze della Celentano. La maestra ovviamente non ha gradito e ha inoltre sgridato i suoi ballerini poichè non si difendono mai dalle accuse dei compagni.

Carola e Michele, aiutati dalle parole della loro maestra, hanno ammesso di pensare che Serena e Dario si sentano superiori a loro.

Ad Amici 2021 anche spazio per Nunzio che racconta a Maria il suo momento di difficoltà: il ballerino infatti, si sente molto stanco e non riesce a seguire il ritmo delle lezioni.

Infine, il nuovo singolo di LDA intitolato ”Bandana”