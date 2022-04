Masters 1000 Montecarlo, Sinner e Musetti volano agli ottavi

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner ottengono due vittorie importantissime al 2° turno del Masters 1000 di Montecarlo. I due tennisti azzurri accedono agli ottavi di finale del torneo: eliminato invece Lorenzo Sonego, sconfitto da Djere.

Jannik va

Dopo i problemi fisici accusati con Coric, si cercava di capire qual era la condizione di Jannik Sinner nel 2° turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’altoatesino però ha risposto bene, nonostante qualche difficoltà per superare Emil Ruusuvuori.

Il 20enne italiano ha giocato un primo set da montagne russe, a suon di break e controbreak ma non perdendo mai terreno dal suo avversario. La svolta è arrivata quando il tiebreak sembrava dietro l’angolo: Sinner strappa il servizio alla prima chance e chiude 7-5 dopo un’ora. Invece nel 2° il compito diventa agevole nell’immediato: l’altoatesino va subito sul 3-1 e annulla anche due possibili contro-break al finlandese. Poi è bravo nel finale a guadagnarsi 3 match point nel 9° game e chiudere all’ultima chance utile sul 6-3 finale.

Per Jannik adesso ci sarà la sfida contro uno tra Andrey Rublev e Alex De Minaur: l’obiettivo è l’accesso tra i migliori 8 del torneo.

Muso, da campione

Una vittoria dal peso importantissimo anche per Lorenzo Musetti che si prende in grande stile il successo contro Felix Auger Aliassime. Il tennista di Carrara risolve la pratica in due set contro il canadese.

Bastano due break nel 1° set per avere la meglio 6-2 in 38 minuti, senza concedere diritto di replicare al proprio avversario. Più lottato invece il secondo parziale con il classe 2002 costretto a recuperare da 1-3, ma bravo a rimediare subito con un controbreak e trascinare Auger Aliassime al tiebrek. Qui però è a senso unico: Musetti non sbaglia praticamente niente e si prende i due minibreak decisivi all’inizio e alla fine, chiudendo sul 7-2 sul Campo Ranieri III.

Agli ottavi di finale troverà Diego Schwartzaman, tennista esperto sulla terra rossa e reduce dalla convincente vittoria contro Fucsovics in 2 set.