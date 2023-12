Caso Chiara Ferragni e pandoro Balocco: cosa è successo?

di Rita Milione

L’Antitrust ha sanzionato l’influencer Chiara Ferragni e la casa dolciaria Balocco per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas, il pandoro che avrebbe dovuto sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino.

Si era lasciato intendere che acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario, ma in realtà la somma era stata già stanziata. Dopo la tanto discussa sanzione da 1 milione di euro, Chiara Ferragni ha chiesto scusa in un video su Instagram.

I pandori a edizione limitata, griffati Chiara Ferragni, – come riporta Fanpage – sono stati sanzionati dall’Agcm per un milione di euro per le seguenti motivazioni: