Baronissi, raccolti 2.410 € alla serata Telethon

di Antonio Jr. Orrico

Un evento imperdibile, che ha dato i suoi frutti. In occasione delle feste natalizie, a Baronissi è partita la maratona dedicata a Telethon, articolata in vari eventi sul territorio. Sia per tutto lo scorso week-end, sia per l’inizio di questa settimana, il Palazzo di Città è stato animato e rinverdito da alcune iniziative culturali lodevoli. Il sindaco Gianfranco Valiante, martedì 19, ha infatti promosso il concerto dell’Associazione Insieme per Caso e del Coro Musica In del maestro Biagio Capacchione.

Il giorno prima, lunedì 18 Dicembre, vi era stato, invece, il concerto del Quintetto di sassofoni “Sonora Junior Sax”. Iniziative andate a buon fine, che lo stesso sindaco di Baronissi ha voluto celebrare tramite un lungo post sulla propria pagina Facebook.

“Bella serata Telethon di musica e di solidarietà a Palazzo di Città, organizzata, con patrocinio del Comune, dalle associazioni “Musica In” e “Insieme per caso”. Una festa di fine d’anno per le famiglie che hanno gremito la sala consiliare assistendo ad un bellissimo spettacolo diretto dal maestro Biagio Capacchione e presentato da Gaetano Troiano.” ha scritto il sindaco Gianfranco Valiante tramite il proprio account ufficiale su Facebook.

Lo stesso ha poi concluso: “Applauditissimi i cori “junior Musica in”, “teen chorus”, “insieme per caso” che hanno allietato la serata. La grande solidarietà dei presenti ha consentito di raccogliere la somma di 2.410 euro consegnata al delegato Telethon e destinata alla ricerca per le malattie rare.“

Insomma, la serata è stata un successo.