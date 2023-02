Caso Cospito, minacce a manager su un volantino Fai

Nella serata di ieri, mercoledì 15 febbraio, un volantino firmato dalla Federazione Anarchica Informale di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, è stato recapitato a diverse aziende italiane e a un giornale, a riferirlo l’agenzia Adnkronos. Intanto, Cospito è ancora ricoverato all’ospedale San Paolo dove si sta nutrendo di yogurt e biscotti e sta prendendo integratori.

“Per Alfredo Cospito fratello e compagno”. Inizia così il delirante volantino dattiloscritto firmato dalla Federazione degli Anarchici e recapitato – come riporta l’agenzia Adnkornos – in una busta gialla a diverse aziende e a un giornale. “La Fai, federazione anarchica informale, non dimentica Alfredo e gli altri compagni e per risposta all’attacco alla libertà del movimento anarchico colpirà gli uomini per far morire le strutture”. Il manager, individuato come obiettivo, viene descritto nella lettera come “l’anima nera delle operazioni di mercato (…), al servizio della guerra che alimenta la morte in Ucraina”.

“Verme della società che orienta e determina le guerre per fare ricchezza ingiusta con qualsiasi mezzo, traditore di ogni ideale per arricchire il sistema – si legge nella lettera – indossa mille maschere ma vende morte e non lo racconta nemmeno ai figli (…). Verrà colpito a morte davanti alla famiglia”. Secondo gli anarchici, il manager “è il soggetto ideale per la vendetta di Alfredo e di tutti i compagni in carcere. Può essere colpito in qualsiasi momento.