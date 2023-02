Sciopero trasporti domani venerdì 17 febbraio

Giorno nero per il trasporto pubblico: domani, venerdì 17 febbraio, in tante città ci sarà lo sciopero dei trasporti. Sono previsti disagi a causa della protesta del sindacato Usb Lavoro Privato, che prevede anche di recarsi in presidio davanti al ministero dei Trasporti il prossimo 3 marzo. È il sindacato Usb Lavoro Privato, che ha annunciato un’ampia mobilitazione che inizierà venerdì 17 febbraio per tutto il settore pubblico ma vedrà anche un presidio davanti al ministero dei Trasporti “per rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri”.

Tra le richieste del sindacato ci sono:

la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, con conseguente congelamento dei prezzi dei beni primari e dei combustibili;

il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neoassunti;

maggiore sicurezza dei lavoratori e del servizio con l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

infine, il salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato.

Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all’orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede. Per quanto riguarda autobus e filobus, il personale di guida dovrà essere presente in servizio 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e dell’inizio delle fasce orarie di garanzia, e le corse iniziate prima dell’inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine. Il servizio notturno di superficie con turni a cavallo della mezzanotte potrà scioperare esclusivamente nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2023.