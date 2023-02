Usa: Saif al-Adel è il nuovo capo di al-Qaeda

Dipartimento di Stato Usa ha affermato che il 62enne egiziano Saif al-Adel di è il nuovo capo di Al-Qaeda, dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell’Egitto, Adel appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell’11 settembre, rende noto il Dipartimento di Stato Usa.

“La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: il nuovo leader de facto di al-Qaeda, Saif al-Adel, ha sede in Iran”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. Il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato martedì afferma che l’opinione prevalente degli Stati membri è che Adel sia ora il leader del gruppo, “rappresentando per ora la continuità”.

“La sua posizione solleva questioni che hanno a che fare con le ambizioni di al-Qaeda di affermare la leadership di un movimento globale di fronte alle sfide dell’ISIL”, si legge nel rapporto dell’Onu, che fa riferimento a un altro nome per il gruppo rivale dello Stato Islamico.

Secondo Ali Soufan, ex investigatore antiterrorismo dell’FBI, Adel si trova in Iran dal 2002 o 2003, inizialmente agli arresti domiciliari, ma in seguito abbastanza libero da poter fare viaggi in Pakistan. “Saif è uno dei soldati professionisti più esperti del movimento jihadista mondiale e il suo corpo porta le cicatrici della battaglia”, ha scritto Soufan in un articolo.