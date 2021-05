A seguito dello scandalo per l’esclusione di Aurora Leone dalla partecipazione alla Partita del Cuore, Gianluca Pecchini si dimette

Il caso mediatico di Aurora Leone – vittima di maschilismo, attrice campana membro della società di produzione “The Jackal” e protagonista di numerosi sketch comici su canale YouTube – continua con le dimissioni del Presidente della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini.

Stando alle dichiarazioni della giovane ventiduenne, ella è stata vittima di atteggiamenti maschilisti da parte di chi non le avrebbe permesso di giocare e sarebbe stata persino invitata ad abbandonare il tavolo dove era seduta insieme ai suoi collaboratori del gruppo “The Jackal” poiché non era permesso ad una “donna” essere lì, dato che quel contesto prevede tuttavia delle regole di partecipazione.

Dopo gli eventi di queste ore, le dimissioni del Presidente Pecchini vengono avvertite come una presa di coscienza e responsabilità per l’atteggiamento di poco rispetto verso la giovane attrice. Pecchini ammette inoltre che nel momento in cui Ciro Priello e Aurora Leone sono stati fatti allontanare dal tavolo, nessun artista si era accorto di quanto stesse avvenendo fino a quando i due giovani si sono alzati.

Dopo le dimissioni, Gianluca Pecchini attenderà di incontrare Aurora Leone ed avere un confronto sull’incidente.