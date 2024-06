Castellabate, spaccio di stupefacenti: 26enne arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Nella notte del 9 giugno, a Castellabate (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 26enne del luogo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a p.u.“.

I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno proceduto al controllo dell’indagato, che ha opposto resistenza per sottrarsene. In esito a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 70 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, nonché materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

È stato posto agli arresti domiciliari.