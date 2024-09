Cava de’ Tirreni, contributi per trasporto scolastico degli studenti con disabilità

di Redazione ZON

Il Piano di Zona Ambito S2 ha ufficialmente pubblicato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici destinati al servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti con disabilità grave e sensoriale, frequentanti gli istituti scolastici secondari di secondo grado per l’anno scolastico 2023-2024.

Il contributo, sotto forma di voucher, sarà corrisposto in un’unica soluzione a fine anno scolastico e coprirà le spese di trasporto sostenute per il tragitto casa-scuola e viceversa. L’iniziativa mira a favorire la regolare frequenza scolastica e a tutelare il diritto allo studio, supportando gli studenti con disabilità che, a causa della loro condizione, non possono utilizzare i mezzi pubblici.

Requisiti di accesso

Gli studenti devono soddisfare i seguenti criteri per poter richiedere il contributo:

Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito S2;

Iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 a un istituto scolastico secondario di secondo grado o a corsi di formazione professionale;

Possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92;

Impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici a causa della disabilità certificata;

Non aver beneficiato di altre forme di sostegno per il servizio di trasporto.

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda deve essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito ufficiale dell’Ambito S2 (www.pianodizonas2.it) e inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. La richiesta può essere inoltrata via PEC all’indirizzo [email protected] con oggetto: “RICHIESTA RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE E SENSORIALE”, oppure consegnata a mano presso il protocollo del Comune di residenza.

Le domande raccolte verranno inviate tempestivamente dagli uffici comunali all’Ufficio di Piano dell’Ambito S2 per l’istruttoria e gli adempimenti necessari. Per ulteriori dettagli, consultare l’Avviso completo sul sito web del Piano di Zona.