Incidente sull’A2: auto si schianta contro il guardrail e finisce fuori strada

di Redazione ZON

Paura ieri sera sull’A2 del Mediterraneo, quando un’auto è uscita di strada dopo essersi schiantata contro il guardrail nei pressi di Petina. A bordo del veicolo viaggiavano due persone, che sono state prontamente soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le cause dello schianto. Fortunatamente, non sono stati segnalati ulteriori veicoli coinvolti.

Fonte: SalernoToday