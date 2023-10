Cava de’ Tirreni, due arresti per furto di rame

di Rita Milione

Nelle prime ore di questa mattina, il personale del Commissariato distaccato di P.S. di Cava de’ Tirreni, nell’ambito di mirati servizi finalizzati a reprimere il fenomeno dei reati predatori nell’area cittadina, traeva in arresto due persone provenienti dal napoletano, entrambe con precedenti specifici, per il recato di furto aggravato in Concorso. L’attività di polizia giudiziaria, coordinata da questa Procura della Repubblica, veniva pianificata a seguito di analoghi furti avvenuti lo scorso mese sempre ai danni dell’impianto elettrico dello stadio Comunale “Simonetta Lamberti”.

Nello specifico, gli operatori, appostati nei pressi del suddetto impianto sportivo, avendo notato l’autovettura utilizzata già in precedenza dai rei, attendevano la consumazione del reato da parte degli stessi e non appena salivano a bordo, procedevano al controllo del veicolo e ivi rinvenivano circa 60 metri di cavo tripolare di diametro industriale contenente rame, nonché uno zaino contenete numerosi utensili e attrezzi specifici per tranciare i suddetti cavi elettrici.

Gli arrestati, dopo gli adempimenti di rito, venivano tradotti presso il Tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio direttissimo. Gli arrestati saranno oggetto di proposta per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Salerno.