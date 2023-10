Oroscopo Paolo Fox mercoledì 11 Ottobre 2023: Capricorno lucido

Oggi puoi ricevere una bella notizia, se hai lavorato bene nel passato arriva una soddisfazione. Amore in recupero.

Qualcosa non va: ti sei impegnato troppo, arrivi a sera esausto con una grande voglia di discutere.

Se paragoni la tua esperienza a quella di altri, sbagli. Concentrati su come impostare nuovi programmi.

In questa giornata di mercoledì Venere e Luna sono nel tuo segno zodiacale: in amore hai esigenze chiare.

Devi riacquistare una buona serenità e ora è possibile. Se lavori a un nuovo progetto, non fermarti.

Non va. Oggi vorresti quasi prenderti una giornata di vacanza. Se non è possibile farlo cerca di limitare la tensione.

Hai una grande lucidità mentale, è possibile che ci siano delle belle novità in arrivo.

Pesci

Vorresti evitare situazioni incresciose, ma non tutto va come desideri. Non fare scelte avventate.